foto Ansa

21:05

- E' stata del 48,21% l'affluenza alle urne delle ore 19 per le elezioni regionali in corso in Lombardia, Lazio e Molise, con una crescita di oltre 13 punti sul dato omologo, del 35,14%, riferito alle precedenti elezioni. Nel dettaglio in Lombardia ha votato il 51,23% degli aventi diritto, nel Lazio il 44,37% e in Molise il 32,96%.