foto Ansa

19:16

- Alle 19 sono andati a votare per le elezioni del rinnovo della Camera il 44,26% degli elettori, il 2,4% in meno rispetto alle elezioni del 2008. I dati sono ancora parziali e si riferiscono a 2.743 Comuni su 8.092 complessivi. La tendenza per le regionali è superiore al 47%, in aumento rispetto al precedente appuntamento, quando l'affluenza registrata alla stessa ora si era fermata al 35,79%.