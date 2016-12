foto Ansa

14:45

- Seggi aperti oggi, dalle ore 8 alle ore 22, per le elezioni politiche e regionali 2013. Gli italiani, quasi cinquanta milioni, sono chiamati alle urne, sotto il maltempo, per scegliere il nuovo Parlamento, tra Camera e Senato, e tre presidenti di Regione: Lombardia, Lazio e Molise. Si voterà anche lunedì 25. Lo scrutinio per le elezioni politiche avverrà lunedì, dalle ore 15. Per le Regionali urne aperte dalle 14 di martedì.