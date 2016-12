Elezioni, precipita l'affluenza alle 22

Risulta in calo di oltre sette punti l'affluenza ai seggi elettorali per il rinnovo del Parlamento. Alle 22 ha votato il 55,17% degli aventi diritto contro il 62,55% del 2008. Si conferma dunque la tendenza rilevata già alle 19, quando ai seggi era andato il 46,80% contro il 49,16% di cinque anni fa. Tendenza in netta crescita invece per le regionali, con una rialzo di oltre 9 punti.

23:54 Camera, alle 22 affluenza al 55,17%

Affluenza in calo di oltre sette punti alle elezioni politiche per la Camera dei Deputati. Alle 22 ha votato il 55,17% degli aventi diritto, contro il 62,55% del 2008.

23:45 Regionali Lombardia, affluenza del 57,87% alle 22

E' stata del 57,87% l'affluenza registrata alle ore 22 per le regionali della Lombardia. Alle precedenti regionali del 2010, l'affluenza, alla stessa ora, era stata del 49,31%. In forte crescita anche a Milano città dove ha votato il 57,05% (47,10% alle precedenti).

23:45 Regionali, alle 22 affluenza in crescita del 9%

E' stata del 55,71% (dato aggregato) l'affluenza alle urne delle ore 22 per le regionali in corso in Lombardia, Lazio e Molise. Il dato omologo riferito alle precedenti elezioni era del 46,86%. Dunque l'aumento è stato di quasi 9 punti percentuali.

23:30 Regionali Lazio, alle urne alle 22 il 53,19%

E' stata del 53,19% l'affluenza registrata alle ore 22 per le regionali del Lazio. Alle precedenti regionali, l'affluenza alle urne, alla stessa ora, era stata del 43,39%. Record affluenza a Roma: ha votato per le regionali il 53,95% (41,30% alle precedenti regionali).

23:20 Regionali Molise, alle 22 alle urne il 41,46%

E' stata del 41,49% l'affluenza registrata alle ore 22 per le regionali del Molise. Alle precedenti regionali, alla stessa ora, era stata del 39,48%. C'è quindi stato un aumento nell'affluenza di oltre 2 punti percentuali. Forte aumento dell'affluenza a Campobasso dove ha votato il 53,80% (48,71% alle precedenti regionali).

22:16 Affluenza, alle 22 dato in forte calo

Frena ancora l'affluenza alle urne per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati. Alle 22, quando sono giunti al Viminale i dati di 2.753 comuni su 8.092, si è recato alle urne il 52,63% degli aventi diritto, contro il 60,96% del 2008. Il calo è, al momento, di quasi otto punti. Alle 19 l'affluenza era del 46,80%.

22:00 Chiusi i seggi, riapriranno domani alle 7

Si sono chiusi in tutta Italia alle 22 i seggi per le elezioni per rinnovare il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Le sezioni elettorali torneranno ad aprirsi domani, dalle 7 alle 15. Gli italiani chiamati alle urne sono oltre 50 milioni. In Lombardia, Lazio e Molise gli elettori sono chiamati al voto anche per le regionali.

20:53 Regionali, alle 19 affluenza in aumento del 13%

E' stata del 48,21% l'affluenza alle urne delle ore 19 per le elezioni regionali in corso in Lombardia, Lazio e Molise, con una crescita di oltre 13 punti sul dato omologo, del 35,14%, riferito alle precedenti elezioni. Nel dettaglio in Lombardia ha votato il 51,23% degli aventi diritto, nel Lazio il 44,37% e in Molise il 32,96%.

20:53 Regionali Molise, alla 19 affluenza al 32,96%

E' stata del 32,96% l'affluenza registrata alle ore 19 per le regionali del Molise. Alle precedenti regionali, alla stessa ora, era stata del 29,79%%. C'è quindi stato un aumento nell'affluenza di oltre 3 punti percentuali. Forte aumento dell'affluenza a Campobasso dove ha votato il 42,53%% (36,89% alle precedenti regionali).

20:42 Regionali Lombardia, alle 19 ha votato il 51,23%

E' stata del 51,23% l'affluenza registrata alle ore 19 per le regionali della Lombardia. Alle precedenti regionali del 2010, l'affluenza alle urne, alla stessa ora, era stata del 37,61%, circa 14 punti di affluenza in più rispetto al 2010. In forte crescita anche a Milano città dove ha votato il 49,59% (34,33% alle precedenti).

20:41 Regionali Lazio, alle 19 affluenza al 44,37%

E' stata del 44,37% l'affluenza registrata alle ore 19 per le regionali del Lazio. Alle precedenti regionali, l'affluenza alle urne, alla stessa ora, era stata del 31,48%. Record affluenza a Roma: ha votato per le regionali il 44,26% (29,55% alle precedenti regionali).

20:37 Genova, uomo sorpreso a filmare il voto

Un imprenditore della Valle Scrivia di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di San Martino per il reato di turbativa delle operazioni di voto. L'uomo è stato sorpreso a riprendere con il telefono cellulare le operazioni di voto, poi ha dato in escandescenze minacciando di portarsi via la scheda elettorale e la relativa matita copiativa. E' successo in un seggio nel Comune di Isorelle, nel Genovese.

20:11 Affluenza in calo alla Camera: alle 19 ai seggi il 46,80%

Alle 19 l'affluenza alle urne per le elezioni politiche è stata del 46,80%, cioè circa il 2,3% in meno rispetto alla passata tornata elettorale, quella del 2008. Allora alla stessa ora era andato a votare il 49,16% degli aventi diritto. Si era registrato un lieve calo anche nella prima rilevazione della giornata, alle 12: il 14,94% contro il 16,51% di cinque anni fa.

19:16 Primi dati: alle 19 affluenza al 44,26%

Alle 19 sono andati a votare per le elezioni del rinnovo della Camera il 44,26% degli elettori, il 2,4% in meno rispetto alle elezioni del 2008, secondo dati ancora parziali: si riferiscono infatti a 2.743 Comuni su 8.092 complessivi. La tendenza per le regionali è superiore al 47%, in aumento rispetto al precedente appuntamento, quando l'affluenza registrata alla stessa ora si era fermata al 35,79%.

19:00 Grosseto, M5S fa sostituire le matite ai seggi

Contestazione del Movimento 5 Stelle in alcuni seggi di Grosseto dove gli scrutatori sono stati costretti a interrompere il voto per sostituire le matite copiative perché i rappresentanti di lista di Beppe Grillo hanno avuto da ridirie sulla loro conformità alla normativa. E' pervenuta una direttiva agli appartenenti di M5S direttamente dai vertici nazionali perché ci sarebbero state delle matite non conformi. I seggi interessati sono stati costretti a sospendere la votazione e recarsi all'Ufficio elettorale più vicino: la questione è stata risolta con altre due matite in sostituzione di quelle in dotazione.

