Scrutatori, nessuna rinuncia in tempo di crisi

- C'era sempre stata qualche rinuncia dell'ultimo minuto. Scrutatori che per mille motivi non garantivano la loro presenza durante la tornata elettorale. E così negli anni passati molti Comuni si trovavano a dover rimpiazzare nel giro di poche ore gli assenti dell'ultimo minuto. Ma in tempo di crisi è meglio non rinunciare a nulla, tanto più se si tratta di un lavoro retribuito. Ed ecco che in molte città d'Italia, da Milano a Napoli passando per Genova si segnala il boom di domande e una rinuncia quasi vicina allo zero.