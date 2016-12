Verso il voto:Pd, Pdl e Monti contro Grillo

Silvio Berlusconi, Pier Luigi Bersani e Mario Monti in sequenza sono stati impegnati nel più classico degli appelli finali negli studi delle Tribune elettorali Rai; Beppe Grillo re di una piazza viva, animata da migliaia di persone ma non per i giornalisti italiani.



L'attacco a Grillo - '''Grillo non mi impressiona. E' inutile che mi insulti dicendo che sono un parassita - affonda Bersani -, io condoni tombali non ne ho mai fatti, sono figlio di un meccanico e con me va sul duro. Mi va bene discutere su tutto, ma sulla democrazia saro' inflessibile. Di macerie ne abbiamo abbastanza, solo i miliardari campano sulle macerie, la povera gente ci rimane sotto''. Berlusconi ribadisce invece che non darebbe ''l'Italia in mano a un comico, cosi' come a un funzionario di partito o a un professore tecnico-europeo: non ce n'e' uno che assumerei in una mia impresa''. Infine Monti: ''Ritengo salutare la domanda di Grillo che sale dalle piazze, perniciosa l'offerta di se' stesso che viene dal podio: abbiamo in comune con Grillo l'insoddisfazione per cio' che la politica ha fatto, ma noi oltre alla protesta abbiamo la proposta''.



Le proposte - Nei 40 minuti a sua disposizione il Cavaliere attacca con piglio (''siamo al pareggio, avremo un successo consistente''; ''avremo il 55% alla Camera e ho notizia che vinceremo bene anche al Senato''), non si mostra affatto pentito della lettera inviata agli italiani per il rimborso dell'IMU e assicura di aver ''sempre mantenuto le promesse fatte''. Ma poi è costretto a giocare di rimessa, di fronte alle domande sul caso Ruby e su quello Noemi. ''Il caso di Noemi lo avete inventato voi di 'Repubblica' e del 'Corriere della Sera' - perde la calma di fronte ai giornalisti -. E' stata una bufala totale''.



Bersani sente la vittoria ad un passo: ''la mia sensazione e' che l'elettorato decidera' e che ci sara' un'onda da un lato o dall'altro anche se io spero sia dalla parte giusta...''. Ma in caso di pareggio avverte: ''io escludo che si possa risolvere con governissimi: non c'e' tempo di metterci dentro ad una palude''. ''Questa volta l'intesa con Vendola reggera' - promette



Mario Monti dedica invece lo spazio del suo appello finale (durante il quale non cita neppure una volta gli alleati Casini e Fini) alla ricostruzione della sua azione di governo e a difenderne il profilo di serieta', per convincere gli italiani che sapra' proseguire l'azione di risanamento.''Di solito chi rompe paga e i cocci sono i suoi. Qui, invece, chi ha rotto ha fatto pagare agli italiani e adesso vuole pure i voti'', li invita a prendere le distanze dai due vecchi poli. Quanto alle alleanze Monti ripete che al momento ogni considerazione ''e' prematura''.



Tsunami tour, ultima tappa -L'onda montante dello Tsunami grillino è giunta a destinazione: 800 mila persone in piazza San Giovanni a Roma ( sostiene il leader del movimento dal palco), altre 150mila collegate in diretta streaming. Insomma, un milione per ascoltare Beppe Grillo che chiude di fronte alla basilica romana il suo tour elettorale. E che annuncia al suo popolo entusiasta: ''siamo noi la prima forza politica del paese''. Il comico attacca quindi i partiti, a cominciare dal Pd di Bersani, poi Giorgio Napolitano e, in maniera frontale, la stampa italiana per la quale minaccia anche il taglio delle convenzioni".



Lui, Grillo, non delude. ''La stampa internazionale ci segue, è interessata al nostro fenomeno. Non la televisione italiana che si accorge di noi solo ora che riempiamo le piazze. Quella tv che si ricorda di fare le riprese solo quando le nostre manifestazioni sono finite. E la piazza è vuota''. Argomenti non nuovi, come quelli che snocciola Grillo contro partiti, scandali, costi della politica. Oggi nel mirino ci finisce di nuovo Bersani che lo ha appena definito miliardario. ''Lui è figlio di un meccanico e io sono un miliardario. Ma io i miei soldi me li sono guadagnati con il mio lavoro. Non sono un parassita come lui'' attacca.