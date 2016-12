foto Da video

19:22

- Parole di critica arrivano dal presidente dell'Associazione stampa estera al fondatore del Movimento 5 stelle. Per Tobias Piller Beppe Grillo "non ha rispetto per la libertà di stampa in Italia e per il lavoro dei media che devono coprire la campagna elettorale". Per l'ultimo comizio, infatti, il leader di M5S non ha concesso l'accesso al backstage del palco alla stampa italiana, fuorché SkyTg24.