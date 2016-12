foto Ansa

18:21

- "Non si vince senza faticare e non si costruisce niente se non si mette un mattone sull'altro e se non si agisce nel tempo e nella continuità". Lo ha detto Pier Luigi Bersani durante un comizio elettorale a Roma. "C'è la possibilità di vincere queste elezioni", ha assicurato il segretario del Pd. "Noi - ha aggiunto - abbiamo l'arma atomica che altri non hanno che è il popolo delle primarie e che ci farà vincere".