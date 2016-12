foto LaPresse

17:42

- Angelino Alfano, in apertura del suo intervento a Napoli, ha attaccato Mario Monti, invitandolo a dimettersi da senatore a vita. Rivolgendosi al premier, ha detto: "Elimini il redditometro che ha tra i suoi indici la proprietà dei cagnolini, dei giocattoli e dei libri non scolastici". Il segretario Pdl ha poi annunciato la proposta economica del Centrodestra: "Togliamo di mezzo le tasse dello Stato, zero tasse per gli imprenditori che assumono i giovani".