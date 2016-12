foto Ansa

16:40

- Palco off-limits per la stampa italiana alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in piazza San Giovanni. Brutta sorpresa per i giornalisti italiani che attendevano l'accredito per il backstage del palco: l'ingresso è consentito esclusivamente ai media stranieri e a Sky Tg24.