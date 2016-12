foto Ansa

- Silvio Berlusconi non parteciperà al comizio di chiusura della campagna elettorale del Pdl a Napoli. Il leader del Partito della Libertà è affetto da una forte congiuntivite e per questo gli sarebbe stato sconsigliato di recarsi nel capoluogo campano. Ciò anche per l'impegno dell'appello finale in televisione che lo attende questa sera. Berlusconi si collegherà comunque con Napoli tramite un videomessaggio.