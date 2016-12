Campagna elettorale, gli ultimi comizi

"L'Ue ha annunciato che l'Italia uscirà dalla recessione dal 2013". Così Mario Monti che sottolinea: "Ora è un organismo autorevole che lo certifica". Berlusconi, intanto, non prende parte al comizio di chiusura della campagna elettorale a Napoli. Invece, alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale del M5S in piazza San Giovanni Grillo fa il pienone: "Siamo 800mila, cambiamo la storia".

00:02 Bersani: "Grillo con me casca sul duro"

"Ce l'ho con Grillo. E' inutile che mi insulti dicendo che sono un parassita, io condoni tombali non ne ho mai fatti, sono figlio di un meccanico e con me va sul duro. Mi va bene discutere su tutto, ma sulla democrazia sarò inflessibile. Di macerie ne abbiamo abbastanza, solo i miliardari campano sulle macerie, la povera gente ci rimane sotto. Io voglio bene ai ragazzi del M5S, ma a lui voglio dire che non mi impressiona". Lo ha detto il leader del Pd Pier Luigi Bersani alla Tribuna elettorale Rai.

22:06 Grillo porta sul palco Casaleggio: "Brava persona"

Beppe Grillo a sorpresa torna sul palco e presenta alla folla di piazza San Giovanni "una persona schiva che ha una piccola impresa e che ci ha rimesso soldi: è Gianroberto Casaleggio". L'amico del leader 'a Cinque stelle' e guida strategica del Movimento, visibilmente emozionato, prende la parola: "Io parlo poco - spiega - stasera è una delle pochissime volte che mi vedrete parlare. Ricordo uno slogan del '68: la fantasia al potere. Abbiamo bisogno di fantasia, ma anche di trasparenza e onestà con cui cambieremo l'Italia".

22:03 Bersani: "Intesa con Vendola reggerà"

"Se vuole un pronostico dico che questa volta l'intesa reggerà": così Pier Luigi Bersani risponde alla domanda se reggerà il patto con Vendola quando quella con Bertinotti portò alla caduta di Prodi. "La situazione è radicalmente diversa - ha sottolineato - allora erano in 12 partiti (e poi Prodi cadde per Mastella) e il Pd non c'era. Oggi il Pd c'è ed è di gran lunga il primo partito e abbiamo siglato il patto davanti a 3 milioni e 200mila notai".

22:01 Bersani: "Favole da Berlusconi, non farò patrimoniale"

"Io capisco che Berlusconi racconti favole quando parla del suo programma. Ma che racconti favole parlando del mio non lo accetto. Esiste una patrimoniale sugli immobili e si chiama Imu, noi vogliamo renderla più progressiva. Non proponiamo affatto una patrimoniale sui beni mobili, vogliamo far emergere la ricchezza e colpire l'evasione, e non far pagare il ceto medio". Lo ha detto il segretario del Pd Pier Luigi Bersani, alla Tribuna elettorale su Rai Parlamento.

21:51 Berlusconi: "Ruby e Noemi sono casi inventati"

"Il caso di Noemi lo avete inventato voi di 'Repubblica' e del 'Corriere della Sera'. E' stata una bufala totale: io non ho mai messo un dito addosso ad una ragazzina simpatica e gioiosa. I testimoni? Non hanno detto nulla, li avete pagati voi. Siete una banda di gente impossibile". Silvio Berlusconi perde la calma durante la Tribuna elettorale sul Tg2 quando vengono richiamati dai giornalisti in studio i casi della 18enne napoletana e di Ruby definendo quella dei quotidiani una "campagna criminale".

21:44 Grillo: "Mai detto fuori dall'euro"

"Mai detto di uscire dall'Europa o dall'euro. Ho detto che voglio una consultazione popolare, poi sarà il popolo italiano a decidere: questa è la democrazia".

21:42 Grillo: "Siamo 800mila in piazza"

"Siamo 800mila in questa piazza e 150 mila collegati in streaming". Così Beppe Grillo dal palco di piazza San Giovanni a Roma per la conclusione dello 'Tsunami tour'. "E' il più grande evento mediatico di tutti i tempi. Dio mio cosa abbiamo fatto", ha aggiunto mentre la piazza urla "tutti a casa, tutti a casa".

21:29 Grillo: "Siamo la prima forza del Paese"

"Siamo la terza, seconda, prima forza politica del Paese". Così Beppe Grillo dal palco di San Giovanni esalta la folla che lo acclama.

21:25 Berlusconi: "Rimborso Imu pronto a pagarlo personalmente"

"Quello della Svizzera è un falso problema che gli altri partiti hanno messi in campo, perché questa cosa dell'Imu li ha trafitti. Ieri hanno avuto una reazione brutale, Bersani ha perfino detto che io sono un imbroglione. Io invece ho dato un esempio di serietà, e ho detto che ci metto 4 miliardi della mia fortuna per mantenere la parola. Pentito? Anzi, è un modello che dovrebbe essere preso come esempio da seguire". Lo ha detto il leader del Pdl Silvio Berlusconi, nella Tribuna elettorale a Rai Parlamento.

21:18 Grillo: "Sindacati responsabili della crisi"

"I grandi sindacati, i sindacalisti sono responsabili di questo dissesto" del Paese proprio "come i partiti". "Sono indietro di venti anni. In Germania - aggiunge Grillo - gli operai fanno parte della proprietà aziendale".

21:17 Grillo: "Bersani è un parassita"

"Gargamella dice che è figlio di un meccanico e che io sono miliardario ma io ho lavorato una vita per guadagnare questi soldi, non sono un parassita come lui". Così Beppe Grillo dal palco di San Giovanni replica a Pier Luigi Bersani.

21:16 Grillo: "E' finita, domani inizia il nuovo"

"E' tutta la notte che mi esercito per non commuovermi". Cosi' Beppe Grillo esordisce sul palco a piazza S.Giovanni, tra le urla e i cori della piazza. "Mi aspettavo qualcosa di più..." ironizza il leader di M5S guardando la piazza gremita: "Questo è un sogno". "E' finita!", ha poi urlato, "è finita in una tristezza incredibile. Questi sono tutti dei falliti ma da domani inizia qualcosa di nuovo".

20:38 Grillo non concede retropalco a reporter italiani

Il comizio elettorale di chiusura di Beppe Grillo sembra trasformarsi in una sfida tra l'organizzazione e la stampa italiana, definita "non gradita". I cronisti sono stati invitati ad accreditarsi per poi accedere al retropalco; poi hanno atteso nello spazio antistante la chiesa di S.Giovanni, sotto la pioggia. Dopo alcuni minuti alla stampa è stato permesso l'accesso in un'area non distante dal palco ma non nel retropalco dove sono presenti i media stranieri.

20:07 Berlusconi: interverremo su pensioni minime

''Bisognerà pensare ai pensionati facendo come abbiamo fatto e cioè quando portammo più di un milione di pensionati ad un aumento delle pensioni che consente di sopravvivere''. Lo afferma Silvio Berlusconi al Tg5.

19:51 E Grillo apre alla stampa italiana

L'accesso al retropalco dello Tsunami Tour è stato aperto anche alla stampa italiana, dopo l'intervento della polizia. I cronisti italiani sono perciò stati invitati a ritirare il pass dopo le normali procedure di accredito. Precedentemente, il palco era stato aperto esclusivamente ai cronisti stranieri. L'accesso al retropalco è stato aperto dopo una lunga mediazione della polizia con gli organizzatori dello Tsunami Tour di Grillo, che è durata circa tre ore. Alla fine si è raggiunto l'accordo ed ai cronisti, poco piu' di una ventina, è stato permesso di accreditarsi.

