foto Ansa

19:12

- Rafforzare i controlli sugli obiettivi sensibili in previsione del grande afflusso di pellegrini per l'elezione del nuovo pontefice. E' stato deciso nel corso della riunione del Comitato nazionale per la scurezza presieduta al Viminale dal ministro Annamaria Cancellieri. Nel corso della riunione si è proceduto a "un'ampia analisi dello stato dell'ordine del Paese anche in previsione dell'elevato afflusso di fedeli".