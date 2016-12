Napolitano: "Escludo un bis al Quirinale"

foto Ap/Lapresse Correlati Chi volete al Quirinale? 14:21 - Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ribadisce che "non è ipotizzabile una riproposizione del suo nome per la Presidenza della Repubblica". "Egli - scrive il Quirinale in una nota - apprezza e ringrazia, nel loro significato di espressione di fiducia nei suoi confronti, dichiarazioni di varie personalità a favore di una sua eventuale ricandidatura". Spetterà però al Parlamento, si legge ancora, "eleggere un nuovo Presidente della Repubblica". - Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ribadisce che "non è ipotizzabile una riproposizione del suo nome per la Presidenza della Repubblica". "Egli - scrive il Quirinale in una nota - apprezza e ringrazia, nel loro significato di espressione di fiducia nei suoi confronti, dichiarazioni di varie personalità a favore di una sua eventuale ricandidatura". Spetterà però al Parlamento, si legge ancora, "eleggere un nuovo Presidente della Repubblica".

Napolitano, prosegue la nota, "ha da tempo pubblicamente indicato le ragioni istituzionali e personali" per cui non ritiene di poter essere candidato al Colle, e in questa occasione "non può che confermare le posizioni già espresse nel modo più limpido e netto".