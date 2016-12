foto Ansa

13:55

- "Escludo una grande coalizione perché non è un bene per l'Italia. Ritorno al voto senza risultato chiaro? E' ipotesi teorica, non avverrà ma non credo ad un governissimo, serve un governo di cambiamento non l'immobilismo". Lo ha affermato Pier Luigi Bersani, circa gli scenari post-voto. E, sul caso Monti-Merkel, dice: "Mi è dispiaciuto, mi è sembrata più una gaffe del Professore che un'iniziativa della Merkel, un suo intervento è impensabile".