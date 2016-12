foto Ap/Lapresse

12:57

- Quando Berlusconi dice che restituirà l'Imu in contanti "strizza l'occhio a chi utilizza denaro contante". Lo ha detto il leader di Fli, Gianfranco Fini, sottolineando che "non ho mai visto pagare tangenti utilizzando un conto corrente bancario". Fini ne ha anche per Grillo: "Il Movimento Cinquestelle è un termometro che misura la febbre, ma non ho mai visto un termometro che l'abbia curata".