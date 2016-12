foto Ap/Lapresse

10:57

- Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, ha invitato gli italiani a non votare per il leader del Pdl. "Silvio Berlusconi ha già spinto l'Italia al collasso con un comportamento irresponsabile al governo e con le sue scappatelle", ha detto Schulz secondo il quotidiano tedesco "Bild". "Con le prossime elezioni molto è in gioco, come garantire che la fiducia costruita da Mario Monti non vada perduta" ha quindi concluso il politico tedesco.