foto Ansa

10:43

- Mario Monti smentisce "che ci siano contatti tra me e il Pd in vista di un accordo. E' falso. Come è falso che la signora Merkel sia minimamente coinvolta. Proteggo la signora dall'arbitrario coinvolgimento nelle elezioni che Berlusconi le attribuisce". Lo puntualizza Mario Monti, sottolineando che "Berlusconi e Merkel appartengono alla stessa famiglia, quella del Ppe: non si vede perché lei dovrebbe appoggiare il Pd. Non è vero né verosimile".