"Il Pd ha già deciso che farà un governo con Monti". Lo ha detto il leader di Rivoluzione Civile, Antonio Ingroia, ricordando che "nell'accordo della coalizione, sottoscritto da Pd e Sel, si farà un patto di legislatura con il centro liberale". "Sono sorpreso quando Vendola dice che non farà mai un governo con Monti - continua Ingroia - . Ha sottoscritto quel patto pur di entrare in Parlamento".

23:58 Bersani: "Con noi prima di tutto l'Italia"

"Questa è la crisi più grave dal dopoguerra se vinciamo noi progressisti gli italiani sapranno chi è il candidato premier se vince il centrodestra no". Lo ha affermato Pier Luigi Bersani nel suo appello agli elettori, durante "Italia Domanda", lanciando lo slogan "prima di tutto l'Italia".

23:39 Bersani: "Berlusconi dice bugie"

"Berlusconi dice bugie sia sulle cose che dice lui che sulle cose che dicono gli altri: quest'uomo si inventa le cose". Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, a "Italia domanda".

23:10 Berlusconi: "Voto è scelta di campo, come nel '94"

"Siamo come nel '94 con una scelta di campo: o di qua o di là, la sinistra dell'invidia sociale e delle tasse" o la visione "libera" del Pdl per cui "lo Stato è al servizio dei cittadini e non viceversa". E' l'appello al voto finale lanciato da Silvio Berlusconi, ospite di "Italia domanda".

23:09 Berlusconi: "Disgusto italiani viene da Monti e scandali"

"Il disgusto che molti italiani provano" e che potrebbero fargli votare Grillo viene, "oltre che dall'esperienza del governo Monti anche dagli scandali osceni che ci sono stati, quelli dei Lusi, dei Penati e dei Fiorito". Lo ha detto Silvio Berlusconi a "Italia domanda". Il leader del Pdl ha anche detto che nel novembre 2011 "gli indicatori economici erano tutti positivi e con il governo tecnico sono diventati tutti negativi".

22:43 Berlusconi: "Lettera Imu? Mai pagato tanto"

"Nove milioni di lettere, mai speso tanti soldi di bollo neanche per le tante lettere spedite alle fidanzate!". Esordisce con questa battuta Silvio Berlusconi a "Italia domanda" difendendo la decisione di aver inviato la lettera-facsimile agli italiani per la restituzione dell'Imu. "La lettera era la cosa più seria che si potesse fare", ha poi aggiunto.

22:38 Monti: "Chiedo alle donne la riscossa"

"Chiedo alle donne di votare e di avere una riscossa, perché la situazione della donna è inaccettabile non solo nella conciliazione di lavoro e famiglia", ma anche della "mentalità" che è "da cambiare" in Italia "a cominciare dai vertici" ma più in generale "nella cultura" e nella mentalità degli uomini. Lo ha detto Mario Monti, ospite del direttore del Tg5 Clemente J. Mimun a "Italia Domanda", durante l'appello al voto.

22:36 Monti: "Dopo voto abbassare i decibel"

"Noi dobbiamo dare fiducia e speranza, e per questo dovremmo ridurre i decibel delle controversie, a parte il periodo elettorale" perché "abbiamo delle grosse responsabilità soprattutto verso i giovani". Lo ha detto il leader di Scelta civica, Mario Monti, a "Italia Domanda" su Canale 5. "Dobbiamo andare verso la flexsecurity, per proteggere non il posto di lavoro, ma il lavoratore. Contro questa impostazione ci sono forze frenanti nei due poli, specialmente in quello di sinistra", ha aggiunto.

20:03 Fornero: partiti erano e sono ancora malati

Il governo Monti non è riuscito a promuovere il rinnovamento del sistema politico e sociale per colpa dei partiti, ''che erano e sono ancora malati''. E' l'opinione del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, intervenuta questa sera a Torino alla presentazione del libro di Franco Debenedetti 'Il peccato del professor Monti'.

19:56 Monti: "Sinistra sola al governo non all'altezza"

"Per il bene dell'Italia serve la governabilità. Ma non credo che un governo di sola sinistra sarebbe all'altezza di fare quelle riforme che occorre assolutamente fare per risolvere i problemi del Paese, compreso quelli che stanno al cuore al Pd e anche me come il lavoro per i giovani". Lo ha detto Mario Monti a Porta a Porta.

19:26 Bersani: "Voto di portata storica, si decide tutto"

"Questo è un voto di portata storica, in queste ore si decide tutto". Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, durante un comizio in piazza Plebiscito, a Napoli. "Abbiamo alle spalle una campagna elettorale che molti hanno definito brutta - ha aggiunto Bersani - ma voglio dire che la nostra campagna è stata bella perché abbiamo discusso non solo in tv ma con la gente".

18:23 Grillo attacca "Gargamella" Bersani

''Gargamella, il segretario del Pd Pierluigi Bersani, dice 'dove prende i soldi questo populista? I grillini mi piacciono, ma Grillo è un fascista'. Che ha detto che vuole fare, scouting? Vi fa fare un test per entrare nel Pd? Faremo noi un test a lui, sui loro conti correnti, su Penati, sul Montepaschi''.

18:15 Inchiesta firme lista Albertini a Cremona

Un'inchiesta che ipotizza il reato di falso in atto pubblico è stata aperta della Procura di Cremona in relazione a firme raccolte nelle liste per le regionali dell'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini e per quelle per le politiche della lista Monti. Si tratterebbe di una trentina di firme 'copiate' da una lista all'altra.

17:26 Vendola: mai alleato di Monti

''Non staremo mai con chi vuole infliggere colpi alla dignita' del lavoro''. Nichi Vendola ha risposto così ai giornalisti che a margine di una conferenza per la presentazione di un libro gli chiedevano se sia disposto ad allearsi con Mario Monti

15:46 Schaeuble: "No interferenze, ma con Monti passi avanti"

"Nessuna interferenza nella campagna elettorale italiana da parte della Germania". Lo ha affermato il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, durante un discorso a Berlino. Schaeuble ha tuttavia sottolineato che col premier Mario Monti "l'Italia ha fatto passi avanti".

15:40 Monti: no alle facili promesse fiscali

Il premier Mario Monti torna a parlare di fisco. "Scelta Civica è una scintilla positiva. Altri stanno preparando un'altra scintilla con facili promesse fiscali che potrebbe bruciare i sacrifici degli italiani", ha dichiarato il presidente del Consiglio illustrando il suo pacchetto di riforme. Monti ha annunciato una drastica riduzione dell'Irap per le piccole e medie imprese nei primi 100 giorni di governo, "con priorità per quelle del Sud".

