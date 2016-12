foto Ansa

21:23

- "La Cancelliera Merkel non commenta ora la campagna elettorale italiana come non lo ha fatto nel passato". Lo scrive sul proprio profilo twitter ufficiale, Steffen Seibert, portavoce del governo rispondendo, di fatto, alla frase di Mario Monti il quale ha dichiarato che la "Merkel non vuole Bersani premier". Concetto ribadito dallo stesso Monti in serata: "Mi sembra poco verosimile che Merkel auspichi in Italia l'arrivo in Italia di un governo di sinistra".