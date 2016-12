foto LaPresse

19:18

- "Per me chi votasse il M5S di Beppe Grillo è una persona che non ha la testa sulla spalle, una persona irragionevole e insensata". Lo ha affermato Silvio Berlusconi a Porta a Porta. Il leader Pdl ha poi attaccato Mario Monti: "E' stata una grandissima delusione, non è affidabile. Aveva promesso che non avrebbe approfittato della popolarità derivata dall'essere un capo del governo tecnico e ce lo troviamo lì protagonista dei protagonisti".