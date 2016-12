foto Ansa

17:21

- "Metteremo a segno il ribaltone". La promessa arriva da Beppe Grillo, oggi a Roma per il suo tsunami tour. "La Storia è sempre passata da queste parti - scrive sul suo blog, dove presenta il suo ultimo appuntamento elettorale -. E noi siamo ancora qui, ancora a Roma, per ricominciare ancora una volta. Per fare, come ha detto Dario Fo ieri a Milano, 'un ribaltone', quello che non sono riusciti a fare i nostri padri nel 1945".