foto LaPresse

12:38

- Abolire il ticket sulle visite specialistiche tagliando le consulenze nella sanità pubblica. Lo propone il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. "La sanità pubblica - afferma Bersani in una dichiarazione - spende ogni anno 790 milioni di euro in consulenze, la maggior parte inutili". "Noi vogliamo eliminare tutte quelle che non servono per tutelare la salute e abolire il ticket per sollevare da una spesa aggiuntiva i cittadini che si devono curare".