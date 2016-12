Oscar Giannino lascia la presidenza di "Fare", ma resta il candidato premier. Intanto Mario Monti parla del Movimento 5 Stelle: "Governare con Grillo? Non so, credo che sia difficile. Quelle energie è fondamentale non trascurarle e snobbarle ma convogliarle in un modo di trasformare la politica", aggiunge il leader di Scelta civica.

22:27 Giannino: "Maroni i miei voti se li scorda"

"I nostri voti? Maroni se li può scordare! Non li avrà mai": cosi' Oscar Giannino alle Invasioni Barbariche sul rischio che dopo l'incidente sul falso master i voti del suo movimento possano far gola alla concorrenza, in particolare a quella Lombardia.

21:42 Bossi: "Geniale la lettera sull'Imu di Berlusconi"

Quelle sulla lettera sul rimborso dell'Imu inviata da Silvio Berlusconi sono "polemiche dei soliti statalisti. E' chiaro che Berlusconi ha avuto un colpo di genio perché se restituisce davvero l'Imu, e di solito le mantiene le promesse, ricordo l'Ici, riuscirebbe a far ripartire anche l'economia". Lo ha detto Umberto Bossi a margine di un'assemblea pubblica a Brescia.

21:04 Merkel: "Non commento elezioni italiane"

"La Cancelliera Merkel non commenta ora la campagna elettorale italiana come non lo ha fatto nel passato". Lo scrive sul proprio profilo twitter ufficiale, Steffen Seibert, portavoce del governo rispondendo, di fatto, alla frase di Mario Monti il quale ha dichiarato che la "Merkel non vuole Bersani premier".

20:46 Monti: "2013 ripresa ma dipende da voto"

"Il 2013 è l'anno in cui si esce dalla recessione e inizia la ripresa. Certo molto dipende da come vanno le elezioni e il governo: è molto importante che non ci sia un'impennata dei tassi di interesse". Lo dice il leader di Scelta Civica Mario Monti che ha ribadito di augurarsi che dalle urne esca fuori una governabilità chiara.

19:26 Monti: "Mai alleati di Berlusconi"

E' difficile una alleanza di Lista Civica con Bersani, vista "la configurazione della sua coalizione", mentre non ce ne sarà mai una con il centrodestra finché ci sarà Berlusconi e la Lega. Lo ha detto Mario Monti.

19:04 Berlusconi: "Chi vota Grillo è senza testa"

"Per me chi votasse il Movimento 5 Stelle è una persona che non ha la testa sulla spalle, una persona irragionevole e insensata". Lo afferma Silvio Berlusconi a Porta a Porta.

18:55 Voto, S&P's: "Riforme a rischio"

"L'Italia rischia di perdere slancio sulle riforme dopo le elezioni del prossimo weekend". Lo ha detto Moritz Kraemer di Standard & Poor's . "Riteniamo - ha spiegato l'analista dell'agenzia di rating - che esista il rischio che, dopo le elezioni del 25 febbraio, possa esserci una perdita di slancio sulle importanti riforme strutturali per migliorare le prospettive di crescita italiane".

18:40 Napolitano: Merkel ha investito, da noi chiusure

In Germania la Merkel ha aumentato ''gli investimenti pubblici di ricerca nel momento in cui si poneva dei problemi di contenimento'' del deficit. In Italia hanno vinto ''resistenze e chiusure'', anche in sede di spending review. E' quanto afferma il presidente Napolitano sottolineando di ''avercela messa tutta'' per far stanziare maggiori risorse.

18:16 Berlusconi: "Da Bersani minacce mafiose a me e Mediaset"

"Un discorso irragionevole. Dare dell'imbroglione è nello stile di questi signori che affondano le radici nel comunismo, raccontano menzogne e minacciandomi. Da parte di Bersani è arrivata una minaccia mafiosa rivolta a me perché ha detto che se andranno al potere Mediaset ne passerà delle belle". Lo afferma Silvio Berlusconi a Porta a Porta.

18:11 Denuncia lettera Imu, Berlusconi: "Non sanno più dove attaccarsi"

"Non sanno più dove attaccarsi". E' il commento di Silvio Berlusconi a Porta a Porta alla denuncia sporta contro la lettera inviata per la restituzione dell'Imu.

16:34 Fare, Silvia Enrico sostituisce Giannino

L'avvocato Silvia Enrico è il nuovo presidente di "Fare - Per fermare il declino" dopo le dimissioni di Oscar Giannino. E' la decisione della direzione del movimento riunito dalle 12 di oggi. "Giannino non ha voluto sentire ragioni, è stato irremovibile", racconta uno dei 18 membri della direzione.

16:15 Giannino: "Dimissioni irrevocabili"

"Dimissioni irrevocabili da presidente in direzione". Oscar Giannino annuncia su Twitter la sua decisione di lasciare il vertice del movimento "Fare per fermare il declino". A quanto si apprende, Giannino resterà comunque il candidato premier della lista.

15:54 Grillo: "A Roma per fare il ribaltone"

"La storia è sempre passata da queste parti. E noi siamo ancora qui, ancora a Roma per ricominciare ancora una volta. Per fare - come ha detto Dario Fo a Milano - un ribaltone, quello che non sono riusciti fare i nostri padri nel 1945". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog dove presenta l'ultima tappa dello tsunami tour.

15:40 Lavoratori Equitalia ai partiti: basta sciacallaggio

I lavoratori di Equitalia "ricordano che quegli stessi politici che oggi tanto inveiscono sulle regole della riscossione, sono proprio gli autori delle leggi che regolamentano l'attività e che devono essere applicate senza margine di discrezionalità". Lo scrivono i sindacali dei lavoratori Equitalia che chiedono: basta sciacallaggio.

15:27 Maroni: "Scouting? Bersani fa compravendita di voti"

"Fare scouting significa compravendita di voti, compravendita di parlamentari: mi pare una cosa moralmente illecita, da condannare". Roberto Maroni risponde così ai giornalisti che gli chiedono se intenda fare scouting con gli elettori di Giannino e di Grillo, come ha detto il segretario del Pd.

