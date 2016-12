foto Ansa

19:24

- "Non so che cosa Monti voglia dire con grande coalizione, se sono quelle cose dove non c'è più né destra né sinistra, io non ci credo. Se invece c'è una maggioranza e un governo e serve una psicologia di apertura allora sì. Basta che questa cosa non riguardi Berlusconi, per capirci". Così Pier Luigi Bersani risponde a Mario Monti che aveva parlato di necessità di "grandi coalizioni" per risolvere "i gravissimi problemi dell'Italia".