foto LaPresse

19:10

- "Era imprevedibile tutto questo. Chi se lo aspettava tre anni fa?". Beppe Grillo, in piazza Duomo per il suo Tsunami tour, usa queste parole per descrivere il successo del suo Movimento 5 Stelle. "Sto girando - ha ripreso dal palco di Milano -. Sono a pezzi, sono anche stanco, ma felice. Sta finendo un'epoca, loro si coalizzano e zampettano in tv. Ma se ne devono andare tutti a casa".