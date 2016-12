foto LaPresse

16:11

- Oscar Giannino, accennando alla sua gaffe sul master negli Stati Uniti, afferma che "se è vero che si vota noi turandosi il naso, io me ne vado, domani la direzione nazionale di Fare si convocherà per valutare la vicenda, sono disponibile a qualsiasi tipo di soluzione". Il leader di Fare per Fermare il Declino ha dichiarato di avere un master alla Chicago Booth, università dove invece ha solo studiato l'inglese. Per lui è solo un equivoco.