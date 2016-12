foto Ansa

15:09

- "Se non voti ti fai del male, se non voti non cambia niente". E' il ritornello del brano che Adriano Celentano ha pubblicato sul suo blog per invitare gli elettori a non astenersi dal voto. La canzone, dal titolo "Ti fai del male", è una critica nei confronti della politica ma allo stesso tempo è un appello ai cittadini "a riscrivere la storia del nostro Paese", grazie a "un'onda nuova".