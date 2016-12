foto Ansa

- "Non dimentico che siamo in campagna elettorale ancora per alcuni giorni, e quindi mi guardo bene dal dire qualcosa. Se no apriti cielo...". E' l'unico commento da parte del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sul voto di domenica. "L'importante - sottolinea - è che finita la campagna elettorale si ristabilisca la consapevolezza dei problemi da affrontare, delle proposte in campo e delle difficoltà e delle potenzialità dell'Italia".