Grillo: "Successo incredibile: siamo noi la prima forza politica del Paese"

23:10 Monti: nel 2011 non avrei accettato diktat Trichet-Draghi

"Il governo Berlusconi ha dovuto accettare il diktat Trichet-Draghi anticipando il pareggio di bilancio al 2013. Io non lo avrei mai accettato, pur essendo un europeista". Così Mario Monti, su La7, torna sull'estate del 2011 quando "la situazione era sfuggita di mano e i tassi di interesse sui titoli italiani erano saliti tantissimo: nessuno si fidava più dell'Italia".

23:01 Berlusconi: anche i partiti in crisi

"I partiti non hanno più soldi: la crisi ha colpito anche partiti". Lo ha detto Silvio Berlusconi a "Bersaglio Mobile" su La 7. "Io sono partito per primo e gli altri, come al solito, hanno seguito per azzerare i contributi. E' una cosa che creerà problemi non da poco. In Usa i partiti si finanziano non con i contributi dello Stato. Ma in Italia non hanno possibilità di farlo con la ricerca di fondi e le persone non danno soldi ai partiti".

22:28 Berlusconi: confronto tv solo con Bersani

Il confronto tv? "Sarebbe una fiera inutile in cui nessuno potrebbe esporre i propri programmi non dando consapevolezza agli elettori. I confronti si fanno tra chi può vincere e qui possono vincere solo Bersani e Berlusconi". Così Silvio Berlusconi su La7.

22:07 Berlusconi: giusto restituire l'Imu

La restituzione dell'Imu come una delle prime decisioni del suo governo "è una cosa assolutamente giusta, perché restituire un'imposta ingiusta riduce la frattura fra il cittadino e lo Stato che non viene più sentito come amico ma ostile". Lo ha detto Silvio Berlusconi a "Bersaglio Mobile" su La7. Berlusconi ha criticato fortemente il "comportamento" di Equitalia che ha portato, a suo dire, anche a suicidi. "Noi - ha rivendicato il leader del Pdl - non abbiamo mai usato metodi violenti come quelli di quest'anno conseguendo risultati maggiori in termini di lotta all'evasione, recuperando 12,7 miliardi nel 2011".

21:32 Bersani: niente governissimi

"Chiedo agli italiani il 51% ma ragiono come se fosse il 49% non chiudendo alle forze alternative alla destra e ai populismi, detto ciò non mi si venga a dire di governissimi: non è possibile". Lo ha detto il leader del Pd Pier Luigi Bersani. "Escludo di poter avere nella testa anche la suggestione di una cosa di questo genere"'.

21:02 Bersani: "Lettera Imu? Un imbroglio"

"Lauro portava pacchi di pasta, qui siamo all'imbroglio''. Lo ha detto Pier Luigi Bersani parlando della lettera di Berlusconi sull'Imu. "Questo - ha aggiunto - è un modo di fare campagna elettorale che non riesco a digerire, è ora di essere seri. Se vinco per primo mando a casa gli imbroglioni, lui e la Lega"

21:01 Casini: Berlusconi è un buffone

"Monti è arrivato chiamato dalla politica e da quel buffone di Berlusconi. Gli ha diagnosticato un tumore e lo ha operato. E' passato un anno e siamo a un bivio: che facciamo? Salviamo i sacrifici fatti o vogliamo tornare alle buffonate del passato?". Lo ha detto Pierferdinando Casini, leader dell'Udc, nel corso di un incontro elettorale a Napoli. "Sono meravigliato - ha aggiunto Casini - da chi crede a chi dice togliamo l'Imu. E' roba da circo Togni".

20:58 Ingroia: denunceremo Berlusconi per lettera Imu

Antonio Ingroia ha annunciato che uno dei candidati di Rivoluzione Civile, il blogger Gianfranco Mascia, presenterà alla Procura di Roma una denuncia verso Silvio Berlusconi per la lettera inviata agli italiani con le istruzioni per la restituzione dell'Imu. Sul sito del movimento, Ingroia aveva già affermato di ritenere che la mossa del leader del Pdl potesse configurare l'ipotesi del "voto di scambio".

19:47 Grillo: "Credete in Berlusconi? Allora anche in Mastrolindo"

"Se qualcuno crede in Berlusconi, stasera deve andare a casa, aprire la lavatrice e parlare con Mastrolindo perché esiste". Bette Grillo parla così dal palco di Milano e sul leader del Pdl dice anche che "restituirà l'Imu, quattro milioni di posti di lavoro e ci metterà anche un set di pentole e un corredo di lenzuola".

19:23 Dario Fo con Grillo: "Non mollate"

"Mi sembra di esser tornato indietro di molti anni, alla fine della guerra mondiale quando c'era tanta gente piena di gioia e con la speranza di cambiare". Così Dario Fo, sul palco in piazza Duomo, a Milano, insieme a Beppe Grillo. "Tutti - prosegue il premio Nobel - vogliono sapere che cosa è questa cosa straordinaria: non mollate per favore!".

19:19 Grillo: "Siamo la prima forza politica nel Paese"

"Siamo nati tre anni fa senza soldi, con i giornali e le televisioni contro e adesso siamo la terza, no la seconda, no la prima forza politica del Paese". Sono queste le parole di Beppe Grillo nel suo comizio in piazza Duomo a Milano. "Voglio una visione a due generazioni - ha aggiunto -, non a due legislature".

19:17 Bersani: "Grande coalizione? Non con Berlusconi"

"Non so che cosa Monti voglia dire con grande coalizione, se sono quelle cose dove non c'è più né destra né sinistra. Io non ci credo, questo no. Se invece c'è una barra, una maggioranza e un governo e serve una psicologia di apertura, di colloquio, di dialogo, allora sì. Basta che questa cosa non riguardi Berlusconi, per capirci". Pier Luigi Bersani interviene così a Radio Popolare a proposito della nuova apertura di Mario Monti a una grande coalizione.

19:11 Grillo: "Il mio M5S oltre ogni previsione"

"Era imprevedibile tutto questo. Chi se lo aspettava tre anni fa?". Beppe Grillo, in piazza Duomo per il suo Tsunami tour, usa queste parole per descrivere il successo del suo Movimento 5 Stelle. "Sto girando - ha ripreso dal palco di Milano -. Sono a pezzi, sono anche stanco, ma felice. Sta finendo un'epoca, loro si coalizzano e zampettano in tv. Ma se ne devono andare tutti a casa".

18:57 Da Grillo nuovo attacco a Tgcom24

"I media sono collusi con il potere". Parola del leader di M5S, Beppe Grillo, che attacca nuovamente Tgcom24: "Avete visto tutti cosa hanno fatto a Tgcom24 nascondendo la gente in piazza. Questa è la prova che quel che dico è vero".

18:03 Monti: "Dove sono i soldi del debito fatto dalla politica?"

"La politica italiana è riuscita ad accumulare un debito gigantesco ma non è riuscita a soddisfare le esigenze del Paese. Dove sono andati a finire i soldi? Una quota in furti e scandali e il resto?". Lo ha detto Mario Monti incontrando sindaci e amministratori nel sede della Provincia di Palermo.

Ultimo aggiornamento 23:10