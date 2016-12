Elezioni, gli indecisi sono circa 5 milioni Incognita meteo sul week end del voto

foto LaPresse Correlati Maltempo e freddo nei giorni delle elezioni 11:14 - A cinque giorni dal voto sono ancora tanti gli indecisi che decideranno all'ultimo minuto quale lista sostenere. Secondo un sondaggio di Renato Mannheimer per il Corriere della Sera sarebbero il 30% dell'elettorato, ossia un votante su tre, circa 5 milioni di persone. Intanto sul week end aleggia l'incognita meteo. Previste forti precipitazioni al Nord, con la conseguente penalizzazione dei partiti "tradizionali". - A cinque giorni dal voto sono ancora tanti gli indecisi che decideranno all'ultimo minuto quale lista sostenere. Secondo un sondaggio di Renato Mannheimer per il Corriere della Sera sarebbero il 30% dell'elettorato, ossia un votante su tre, circa 5 milioni di persone. Intanto sul week end aleggia l'incognita meteo. Previste forti precipitazioni al Nord, con la conseguente penalizzazione dei partiti "tradizionali".

Per quanto riguarda gli indecisi, secondo Mannheimer, "si tratta in larga misura di donne, meno giovani di età, con titolo di studio relativamente basso, spesso residenti al Sud, di professione casalinghe o pensionate e, specialmente, molto poco interessate alla politica". Inoltre, dichiara il sondaggista "una quota rilevante di cittadini arriva alla scelta definitiva solo all'ultimo momento, anche in base alle dichiarazioni di questo o quell'altro candidato. Per questo, le battute finali della campagna elettorale saranno decisive per la scelta di molti".



Ma sul voto di domenica e lunedì prossimi c'è anche un'altra incognita, quella del meteo. Secondo le previsioni infatti l'Italia sarà divisa in due con il Nord ancora stretto nella morsa del gelo, con nevicate anche a quote basse. In questo caso, come sostenuto dai sondaggi di Swg, riportati dal Corriere della Sera, sarebbero danneggiati nella stessa misura il Pd e il Pdl, mentre secondo il professor Roberto D'Alimonte "il cattivo tempo penalizzerebbe maggiormente l'elettorato di Berlusconi".