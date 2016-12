foto LaPresse

20:14

- Il sorpasso di Pdl e Lega citato da Berlusconi? "Sono numeri che non stanno in piedi, è impossibile". Lo ha detto Matteo Renzi. "A destra c'è la corsia di emergenza, a sinistra quella di sorpasso", ha aggiunto. "E' più facile che noi vinciamo anche in Lombardia e Veneto che loro vincano la Camera". Secondo Renzi la crescita del centrodestra "si è esaurita". E su Beppe Grillo che rinuncia ad andare in tv aggiunge: "E' più un coniglio che un grillo...".