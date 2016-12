foto LaPresse 19:01 - Luigi Zingales lascia Fare per fermare il declino. L'economista, che è uno dei fondatori del movimento, con un lungo post su Facebook ha decretato la rottura perchè dice di aver scoperto che Oscar Giannino "ha mentito in televisione sulle sue credenziali accademiche, dichiarando di avere un master" nella sua università, "anche se non era vero". Un atto grave, scrive Zingales, "soprattutto per un partito che predica la meritocrazia, la trasparenza, e l'onestà". E ancora: "In una organizzazione che predica meritocrazia, trasparenza, e onestà, la prima reazione avrebbe dovuto essere una spiegazione di Giannino ai dirigenti del partito, seguita da un chiarimento al pubblico. Invece Oscar si è rifiutato, nonostante io glielo abbia chiesto in ginocchio".

Pronta la replica del diretto interessato. ''La mia risposta a Luigi Zingales - dice Giannino in una dichiarazione - è molto semplice. L'ho data ieri all'Ansa, uscita in rete alle 12.40: Mai preso un master a Chicago Booth. Mi hanno detto che in rete c'è una cosa che gira su un mio presunto master alla Chicago Booth. Vorrei chiarire che su questo c'è un equivoco. Io non ho preso master alla Chicago Booth. Sono andato a Chicago a studiare l'inglese. Bastava chiederlo, e avrei risposto." Intanto però la vicenda ha già fatto il giro della rete e molte parodie sono state già create per prendere in giro il leader di Fare: c'è chi scrive "Fare per truccare il curriculum", mentre altri rilanciano l'hashtag #ilcvchevorrei.