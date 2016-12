foto LaPresse

- Mario Monti, a Cagliari per un incontro elettorale, è stato contestato: il presidio contro il premier è stato organizzato dai movimenti "anti-Equitalia" e "Artigiani e Commercianti Liberi". "Volevamo raccontargli - spiega Andrea Impera, uno dei leader - di molte persone che si sono messe la cravatta al contrario per colpa della crisi. Volevamo chiedergli di lavorare per un mese come muratore, con i soldi che non sai mai se bastano per la spesa".