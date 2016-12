foto Ansa

11:38

- "Io non ho e non avrò niente in comune con questa coalizione di sinistra". Lo ribadisce il presidente del Consiglio Mario Monti a "L'aria che tira". "Io voglio essere una calamità per il bipolarismo che non ha portato l'Italia a prendere le decisioni giuste nei tempi giusti e non avrei niente in contrario a diventare la calamita per chi non si ritrovasse più nei rispettivi poli. Ma questo è già avvenuto".