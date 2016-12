foto Da video

15:57

- Il prossimo premier deve essere gradito "agli italiani" e non solo all'Europa, ma chi viene eletto "deve andare a Bruxelles ed essere autorevole per chiedere crescita e respiro per le famiglie". Lo ha detto il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, indicando come unico candidato credibile Mario Monti. "Gli italiani devono guardare i fatti: abbiamo chiesto una legge contro la corruzione e ora non abbiamo condannati in lista", ha poi aggiunto.