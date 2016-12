foto Ansa

15:30

- "Beppe Grillo ha detto ieri in mezzo a una piazza immensa: ho paura di questi pm. Ma come ti fanno paura? Ti devono far paura i delinquenti non la magistratura". Lo ha detto il leader dell'Idv e candidato di Rivoluzione Civile, Antonio Di Pietro. "Questo pensare che si debba sfasciare tutto significa sfasciare lo stato di diritto". "Il voto dato a Rivoluzione civile è un voto che viene dato a persone con la testa sulle spalle", ha ribadito.