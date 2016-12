Monti dice "no" alle alleanze Grillo,Berlusconi:democrazia rischia

"Pronti a stare all'opposizione". Lo ha detto Mario Monti, sottolineando che risponderà alla chiamata del Pd alla responsabilità di governo "solo per fare le riforme e rilanciare il Paese", di cui tre sono irrinunciabili: lavoro più flessibile, tagli alla spesa pubblica, meno tasse su lavoro e famiglie. "Nel 2011 l'economia era precaria, gli italiani hanno sopportato sacrifici con una serietà maggiore rispetto a chi non dice la verità", ha spiegato.

23:47 Monti: "Con noi a protesta si uniscono soluzioni"

"Per 20 anni il polo di destra e quello di sinistra si sono contrapposti e sono riusciti abbastanza ad annullarsi, ma poco è stato combinato per il progresso del Paese", è l'appello in vista delle elezioni del premier uscente, a Ballarò. "Scelta Civica - prosegue Mario Monti - si rivolge agli italiani scontenti della politica che questa volta potranno mobilitare la società civile con noi. E alla protesta si uniranno le soluzioni".

23:34 Grillo a Genova non risponde ai giornalisti

Beppe Grillo a Genova dopo il comizio in piazza De Ferrari non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti. Nonostante le reiterate richieste dei cronisti, e in particolare quelle Sky (la tv con la quale aveva concordato un'intervista), il leader del Movimento Cinque Stelle al termine del comizio si è a lungo intrattenuto con i suoi simpatizzanti e militanti, ma ha evitato di avvicinarsi ai giornalisti e di rispondere alle loro domande.

22:25 Giannino: "Con Grillo fronte comune su alcuni temi"

"La novità del prossimo parlamento sarà rappresentata da un quinto/un quarto di parlamentari tra i nostri fattivi ed i grillini. Faremo fronte comune con il movimento Cinque Stelle su certi aspetti". Lo ha detto Oscar Giannino, a Firenze. Il leader di Fermare il declino cita l'abbattimento dei tetti del referendum per renderli validi in ogni caso e il Capo dello Stato che non sarà espressione della vecchia politica.

22:02 Maroni: "Con Prodi tornati indietro di 20 anni"

"E' il nuovo che avanza, il nuovo che arretra. C'era Romano Prodi sul palco, siamo tornati indietro di 20 anni, a proposito delle novità". Cos Roberto Maroni ha commentato la manifestazione organizzata dal centrosinistra in piazza Duomo, a Milano, alla quale era presente anche Romano Prodi. "Anche Prodi - ha aggiunto il leader leghista - hanno tirato fuori dalla naftalina".

20:24 Schifani: "Udc terrorizzata, saranno divorati da Monti"

"Il guaio è che si è diviso il centrodestra: quando Casini venne a dirci che sarebbe rientrato nel centrodestra solo se Berlusconi avesse lasciato la politica tutti noi gli rispondemmo che Silvio è il nostro patrimonio e che non gli era consentito di fare proposte del genere. Il risultatoè che ora l'Udc rischia di essere divoratA da Monti. Io so che nell'Udc oggi c'è il vero terrore". A pensarla così è il presidente del Senato Renato Schifani.

20:11 Giannino: "Io sottraggo voti? Italiani liberi"

"Noi non ci riconosciamo nel programma di centrodestra e nemmeno in quello di Bersani e nemmeno nel centro di Monti". Lo afferma Oscar Giannino, leader di Fermare il declino, in un'intervista al Tg3. Commentando le critiche di Berlusconi che invita a "non votare Giannino", il diretto interessato risponde: "I voti non sono sottratti, la gente è libera di dare il voto a chi vuole".

19:10 Grillo: "Perché il cardinale Bagnasco ha la scorta?"

"Il cardinale Bagnasco ha la scorta, ma a cosa gli serve? Sono io che dovrei averla", ha detto Beppe Grillo parlando in piazza a Savona. "Se Gesù avesse avuto 12 uomini come scorta anzich‚ gli apostoli - ha continuato - col cavolo che lo mettevano in croce. Bene, con questa cosa che ho detto mi sono giocato la Curia di Genova".

18:51 Grillo: "I politici vanno in tv, io mi rifiuto"

"I politici vanno in tv, ma che cosa ci vanno a fare? Io ho rifiutato, e credo di aver fatto bene. Questi vanno e poi dicono tutto e il contrario di tutto. Sono dei ridicoli, devono andare a casa". Con queste parole, nel suo comizio a Savona, Beppe Grillo ha motivato il suo rifiuto a concedere l'intervista a SkyTg24, che era stata annunciata per questa sera alle 20,30 e poi annullata dal leader M5S via Twitter.

18:36 Bersani: "Tireremo l'Italia fuori dal buio"

"Noi tireremo fuori dal buio la Lombardia e l'Italia". La promessa arriva da Pier Luigi Bersani, a Milano, dove il segretario del Pd annuncia un giro di vite contro nero ed evasori: "Bisogna che anche in Italia giri meno contante e che il fisco rispettando la privacy possa vedere tutti i movimenti finanziari perché la ricchezza deve emergere. Va chiusa la stagione del movimento di soldi Italia-estero-Italia, perché finora si è chiamata elusione una cosa che in realtà è evasione".

17:41 Bersani: "Cominceremo con le norme anti-corruzione"

"Partiremo con una lenzuolata di norme contro la corruzione, che premino gli onesti e non i furbi", ha detto Pier Luigi Bersani nel suo intervento da Milano individuando, tra le priorità del suo governo, interventi per contrastare il falso in bilancio, i reati finanziari e il voto di scambio mafioso. Inoltre, ha rivolto un'altra stoccata alla Lega dicendo: "Se in Lombardia si va al voto anticipato, è perché le ronde padane non hanno fermato la 'ndrangheta".

17:25 Bersani: "Maroni vince la hit delle balle"

"Al primo posto nella hit parade di chi ha raccontato la balla più grossa metto Roberto Maroni", ha detto Bersani aggiungendo: "Ha proposto di stampare una moneta lombarda e io l'ho ribattezzata il 'marone', ma si ricordi che i soldi che deve darci indietro, 4 miliardi del condono tombale e 4 miliardi e mezzo delle quote latte, ce li deve dare in euro e non in 'maroni'".

17:24 Bersani: "Le loro coalizioni si frantumeranno"

Prima fa una battuta: "Ancora sette giorni e lo smacchiamo il giaguaro", poi lancia la sfida. "Faccio una scommessa, le loro coalizioni si frantumeranno". Pier Luigi Bersani apre così il suo intervento da piazza del Duomo a Milano, assicurando che l'alleanza di centrosinistra resisterà e parla anche delle coalizioni legate al centrodestra e a Monti. "Chi si diverte a sfruculiare nella nostra coalizione - ha avvertito - si riposi. Noi il nostro patto l'abbiamo fatto con 3,2 milioni di notai. Ci siamo presentati con la nostra foto di gruppo. Lo facciano gli altri. Non ho visto una foto di Berlusconi, Maroni e Storace o Fini, Casini e Monti".

16:54 Prodi: "La ripresa partirà con l'Expo nel 2015"

''La ripresa lombarda partirà da Expo 2015''. Ne è convinto l'ex premier Romano Prodi, che ha parlato sul palco in piazza Duomo a Milano. ''Dovremo dare un messaggio a tutto il mondo che soffre - ha proseguito - e far diventare Milano un punto di riferimento per il grande problema dell'acqua in tutti i continenti''.

16:53 Prodi: con Bersani si vince, Renzi è risorsa per futuro

Matteo Renzi "sarà una grande risorsa per il futuro. Bersani ci guiderà fra una settimana alla vittoria''. Cosi' Romano Prodi, ha detto alla manifestazione del centrosinistra a piazza Duomo a Milano, aggiungendo che a differenza del passato ''la squadra restera' unita perche' abbiamo imparato la lezione e perche' e' fatta da uomini diversi dal passato''. Prodi ha sottolineato che le primarie sono ''l'unica garanzia di democrazia''. Certo ''quando sono vere fanno spargere sangue ma quando si coagula inizia la corsa vera per vincere le elezioni e Bersani, Renzi e Vendola, sono assieme per fare una proposta realistica''. ''Bersani e Renzi - ha concluso - saranno insieme a Palermo per chiudere la campagna elettorale''.

16:38 Prodi rompe il silenzio a Milano: "Votate uniti"

Fuori programma alla manifestazione del centrosinistra che si sta svolgendo in piazza Duomo a Milano: sul palco a parlare è salito, infatti, anche Romano Prodi accolto da applausi e grida del suo nome. "Dopo 4 anni - ha detto - sono di nuovo salito su un palco perché oggi vale la pena. Sono venuto qui per ribadire l'importanza della sfida per l'Italia e per la Lombardia e per farvi l'invito a votare uniti per Ambrosoli e per Bersani. E poi torno al mio lavoro".

Ultimo aggiornamento 23:47