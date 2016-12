foto Da video

17:18

- Il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, apre il suo intervento a Torino, ribadendo la necessità di "mandare un segnale al Paese, mandiamoli tutti a casa". "Non c'è più tempo, il Paese è alla disperazione - ha aggiunto il comico genovese - vedo gente che sta male, che non ha il posto di lavoro, che tiene gli occhi bassi". Poi la proposta: "Ci vuole un reddito di cittadinanza per chi non ce l'ha, come in Inghilterra".