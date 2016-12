foto Ap/Lapresse

13:02

- "Sciogliere An fu sicuramente un grosso errore". Lo ha detto il lader di Fli, Gianfranco Fini, da Potenza. "Non si può - ha precisato - parlare in questi casi di peccati, ma sicuramente di errore madornale". "In quei giorni - ha spiegato - i miei colonnelli erano più favorevoli allo scioglimento, ma si sa i colonnelli comandano più del generale e forse avevano già cambiato esercito".