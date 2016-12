Colle: "Nessuna ingerenza sul voto"

19:12 Bersani: "Accordo Monti-Berlusconi? Non sono problemi miei"

A chi gli chiede se "Crede possibile un accordo Monti-Berlusconi?", il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani risponde: "Non so francamente, per me in natura è sempre possibile tutto, io mi occupo di problemi miei".

18:42 Giannino: "Clown fa ridere, Berlusconi piangere"

"Silvio Berlusconi ha fatto un riepilogo dei suoi successi al governo: un falso in bilancio". Lo afferma, su Twitter, il candidato premier e leader del movimento Fare per fermare il declino, Oscar Giannino. "Ripete che io sarei un clown - osserva Giannino, a margine di una manifestazione a Catania - a nome di tutta l'arte circense, elevo viva protesta: il clown fa sorridere chi Silvio ha fatto piangere".

17:56 Casa Bianca: "Usa non parteggiano per nessuno"

"Gli Usa non parteggiano o appoggiano alcun partito politico nelle elezioni di altre nazioni. Alle elezioni italiane tocca al popolo italiano decidere". Così la portavoce della Casa Bianca, Caitlin Hayden, risponde alle accuse del Pdl contro il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, di aver interferito in campagna elettorale durante l'incontro con Obama.

17:44 Mps, Grillo: "Commissione d'inchiesta sui vertici del Pd"

Beppe Grillo chiede una commissione "per mettere sotto inchiesta tutti i vertici del Pd dal '95 a oggi" per il caso Mps. "Il Pd - ha aggiunto - non ha votato lo scudo fiscale e adesso capisci perché. Potevano fare cadere Berlusconi". Poi, parlando di Giorgio Napolitano, ha detto: "Quello di Mps è il più grande scandalo della storia della Repubblica. Io ho detto, 'il presidente interverrà'. Invece ha accarezzato la scrivania e ha detto: 'privacy'".

17:02 Grillo: "Mandiamo tutti a casa"

"Dobbiamo mandare un segnale al Paese, mandiamoli tutti a casa". E' lo slogan con cui Beppe Grillo ha iniziato il suo intervento a Torino, nella centrale piazza Castello. "Non c'è più tempo, il Paese è alla disperazione - ha aggiunto il comico genovese - vedo gente che sta male, che non ha il posto di lavoro, che tiene gli occhi bassi. Mandiamoli tutti a casa".

16:53 Maroni: "Macroregione futuro del progetto politico"

"Non sono ancora governatore, ma mi porto avanti con il lavoro". Lo ha detto Roberto Maroni, a Sirmione (Brescia). "La macroregione - ha spiegato Maroni a margine dell'incontro - fa parte del progetto fondamentale per rendere i territori competitivi nel negoziato con Roma, qualunque sarà il governo, e con Bruxelles, sui temi a noi cari che sono la valorizzazione del territorio, la possibilità di trattenere le tasse che noi paghiamo, e aiutare imprese e famiglie".

15:30 Quirinale: "Nessuna ingerenza su voto con Obama"

"E' palesemente infondato e del tutto gratuito parlare, a proposito della visita di Giorgio Napolitano a Washington, di ingerenza nella campagna elettorale". Lo si legge in una nota del Quirinale. "Rispetto alle forze in campo nella competizione elettorale in Italia - si sottolinea - Obama si è astenuto da qualsiasi apprezzamento nei confronti di chiunque. Anche nel colloquio a porte chiuse, si sono tenuti comportamenti assolutamente impeccabili".

15:21 Monti: "Non lasciare spazio ai pifferai magici"

"Di fronte alle notizie di questi giorni, alle sfide di lungo periodo che il paese deve affrontare, non possiamo lasciare il campo al populismo o all'illusionismo dei pifferai magici". Lo ha detto a Torino il presidente del Consiglio, e leader di Scelta Civica, Mario Monti.

14:59 Favia: "Pronto a smascherare balle di Grillo"

"Da oggi in poi smaschero ogni giorno una balla di Beppe Grillo". Così Giovanni Favia, espulso via blog dal fondatore del M5S e ora candidato con Rivoluzione civile, cambia registro abbandonando i temi della democrazia interna al Movimento ("ormai hanno capito tutti che è un dittatore") e annuncia una serie di attacchi "sui contenuti della proposta politica nazionale di Grillo, ben diversa da tutto ciò che il M5S ha fatto finora nei comuni che, al contrario, è concreto".

13:30 Berlusconi: "Giannino? Se va al circo lo assumono"

"Oscar Giannino, con quei vestiti che ha, se esce da uno studio televisivo e passa da un circo, lo prendono come clown". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo a Palermo e riferendosi al leader della lista Fare per Fermare il declino.

13:28 Grillo: "Eliminare vitalizio a parlamentari"

"Eliminare i vitalizi ai parlamentari, anche con effetto retroattivo, i finanziamenti e i rimborsi elettorali ai partiti". Lo ha proposto Beppe Grillo a Cuneo, davanti a una platea di oltre cinquemila persone venute ad assistere al suo comizio spettacolo in piazza Virginio, a Cuneo.

13:27 Grillo: "Vinceremo con un botto solo"

"Vinciamo con un botto solo alle prossime elezioni, oppure mandiamo un centinaio di ragazzi come quelli qui sul palco per aprire il parlamento come una scatoletta di tonno". Lo ha detto Beppe Grillo, a Cuneo per la campagna elettorale. Fra le proposte del Movimento 5 Stelle, Grillo ha insistito su "chiudere Equitalia, chiudere le Province, accorpare i Comuni con meno di 5mila abitanti".

13:22 Berlusconi: "Centrino di Monti andrà sotto il 10%"

"Il centrino di Monti, Fini e Casini non raggiungerà il 10%, la soglia necessaria per entrare in parlamento: è una mia previsione personale". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenendo a Palermo al teatro Politeama.

12:55 Fini: "Su tangenti Berlusconi si è confessato"

"Con la dichiarazione sulle tangenti, Berlusconi si è confessato: è pronto a corrompere per raggiungere un obiettivo e poi ovviamente ritratta tutto per dare la colpa ai giornalisti o al meteorite in Russia". Lo ha detto a Potenza il leader di Fli, Gianfranco Fini, aggiungendo che "il tempo è galantuomo e allora non fummo noi a tradire, siamo in pace con la coscienza".

12:44 Tangentopoli, Fini: "Mare di illegalità"

"Solo una mente malata può pensare a una regia occulta sugli arresti e sulle inchieste di queste ultime settimane": così il presidente della Camera, Gianfranco Fini, a Potenza ha risposto sulle domande dei giornalisti sulla "nuova Tangentopoli". "Definitela come volete - ha aggiunto il leader di Fli - ma si tratta di un livello di illegalità e di un giro di affari corruttivi molto preoccupante: è un maleodorante mare di illegalità".

Ultimo aggiornamento 19:12