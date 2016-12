foto LaPresse

21:47

- "Berlusconi non è stato cacciato ma si è dimesso quando si è accorto di essersi impiccato da solo. Non poteva mantenere gli impegni presi con Bruxelles perché aveva spacciato fumo". Così il presidente della Camera, Gianfranco Fini, in un incontro elettorale a Francavilla Fontana. "Monti - ha aggiunto - non ha fatto alcun colpo di Stato perché tutti abbiamo detto al Capo dello Stato: di fronte al rischio bancarotta, non possiamo votare".