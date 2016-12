foto SportMediaset

13:46

- "L'Imu non è una promessa, è un impegno e per me la moralità nella politica significa rispettare gli impegni presi in compagna elettorale". Lo afferma Silvio Berlusconi al Tg2 dove ribadisce: "Abrogheremo l'Imu per gli anni a venire e restituiremo quella pagata nel 2012". Su voto poi, aggiunge: "Non credo che Grillo possa vincere le elezioni. Non credo che gli italiani possano essere così fuori di senno".