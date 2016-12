foto LaPresse

10:05

- Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, esclude l'ipotesi di una grande coalizione dopo le elezioni. "Siamo in testa e vinceremo - dice intervenendo a 'Radio anch'io' -. Quindi non ci sarà bisogno di alcuna grande coalizione". In merito alla polemica scatenata dalle sue parole riguardo le tangenti, precisa: "Non ho mai pronunciato quella frase. Sono un reato e va evitato. E quando accade va punito".