Bersani: "Nessuno potrebbe offrire il Quirinale a Mario Monti"

Il premier uscente Mario Monti torna a pungere il leader del Pdl, Silvio Berlusconi. "Dopo tanti anni di governo Berlusconi - ha detto intervenendo ad 'Agorà' - non c'è una legge anti-corruzione". Poi mette in guardia sui rischi per il futuro: "L'Italia è un paese importante, fa parte del G8 - dice -, e certo può anche cadere nel ridicolo come è accaduto per l'atteggiamento ridicolo tenuto da qualcuno in passato".

22:23 Mps, Grillo: mettere sotto inchiesta tutti vertici del Pd

Sul Monte dei Paschi di Siena, bisogna "fare una bella commissione d'indagine e mettere sotto inchiesta tutti i vertici del Pd, dal '95 a oggi". Lo afferma da Novara Beppe Grillo, leader dl M5S.

21:48 Fini: "Berlusconi si è impiccato"

"Berlusconi non è stato cacciato ma si è dimesso quando si è accorto di essersi impiccato da solo. Non poteva mantenere gli impegni presi con Bruxelles perché aveva spacciato fumo". Così il presidente della Camera, Gianfranco Fini, in un incontro elettorale a Francavilla Fontana. "Monti - ha aggiunto - non ha fatto alcun colpo di Stato perché tutti abbiamo detto al Capo dello Stato: di fronte al rischio bancarotta, non possiamo votare".

21:42 Fini: "945 parlamentari sono un lusso per l'Italia"

"Sul tema del costo complessivo politica, bisogna mettere mano alla Costituzione per snellire il nostro apparato. Il nostro Paese non può permettersi il lusso di 945 parlamentari e più di mille consiglieri regionali". Lo ha detto il presidente della Camera, Gianfranco Fini, in un incontro elettorale in provincia di Brindisi.

18:45 Monti al Colle? Casini: "Lo volevano neutralizzare"

"E' ovvio che tutti volevano neutralizzare Monti": Pier Ferdinando Casini risponde così alle domande dei giornalisti a proposito delle dichiarazioni del premier secondo cui gli sarebbe stato offerto il Quirinale per non entrare in politica. "Qui - riprende il leader dell'Udc - si tratta di costruire una cosa importante per il Paese, e finalmente l'Udc non è più sola". Poi aggiunge che "il bipolarismo esce da questa campagna elettorale morto e sepolto. Senza di noi non ci sarebbe stato Monti e non ci sarebbe stato questo nuovo corso politico. Ma naturalmente Monti dà prestigio, forza, autorevolezza al nostro disegno di sempre. E' il momento per cambiare".

18:37 Grillo: "Il Pd è peggio di Berlusconi"

"Il 'nano' Berlusconi mi sta antipatico, è antipatico a tutti, ma il Pd è peggio". Beppe Grillo ne ha per tutti, e attacca sia a destra che a sinistra, nel suo intervento a Ivrea. "Il Pd è peggio del 'nano' - sottolinea - perché ha fatto finta di fare opposizione per vent'anni. Solo noi ce ne siamo accorti e infatti li chiamiamo Pd meno L...".

18:28 Bersani: "Errani al governo? Ci sto pensando"

Ci sarà anche Vasco Errani in un eventuale governo presieduto da Pier Luigi Bersani? "E' una riflessione che sto facendo, non lo nego sennò sarei falso". Con queste parole il candidato premier del centrosinistra ha risposto, durante una visita a Mirandola, a chi gli chiedeva del futuro del presidente della Regione Emilia Romagna. "Vedremo insieme agli emiliano-romagnoli - ha aggiunto - cosa è meglio per l'Italia".

17:59 Napolitano: ingiusto liquidare Monti

"Ho un po' deplorato che, dopo 13 mesi di sostegno al governo Monti, qualche partito dia ora giudizi liquidatori sulle sue scelte". Lo ha affermato Giorgio Napolitano dopo l'incontro con il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Il Capo dello Stato ha poi aggiunto: "Ci sono ancora le consultazioni per il nuovo governo che io dovrò fare. C'è ancora questo pezzo di strada abbastanza in salita che mi toccherà fare".

17:20 Maroni: "Le tasse restino in Lombardia"

"La Lombardia deve riuscire a trattenere almeno il 75% delle tasse che paghiamo, soldi nostri che servono a sostenere le famiglie ed aiutare i giovani talenti lombardi a trovare lavoro". L'auspicio arriva da Roberto Maroni. "Abbiamo la possibilità - ha spiegato il leader della Lega Nord - di far diventare la Lombardia, il cuore della macro regione del Nord, protagonista nella nuova Europa dei popoli".

16:25 Nuova Tangentopoli, Di Pietro: responsabile anche Monti

Antonio Di Pietro torna ad attaccare Monti dicendo che ha "gravissime responsabilità politiche e istituzionali anche per questo ritorno di Tangentopoli", sottolineando che "rispetto a tutto quello che sta accadendo registriamo l'assenza totale del governo Monti, come se lui fosse al di fuori di qualsiasi responsabilità". Cosa che, secondo Di Pietro, non corrisponde al vero.

16:18 Bersani: Monti al Quirinale? C'era chi non lo escludeva

"Credo che non ci sia nessuno che possa offrire il Quirinale. Certamente ci può essere chi non avrebbe escluso un'ipotesi del genere. E' andata in un altro modo". Così Pier Luigi Bersani ha commentato le parole di Mario Monti, che ha detto che gli sarebbe stato offerto il Quirinale per non candidarsi.

13:30 Imu, Berlusconi: "Rispetterò l'impegno"

"L'Imu non è una promessa, è un impegno e per me la moralità nella politica significa rispettare gli impegni presi in compagna elettorale". Silvio Berlusconi lo afferma ai microfoni del Tg2, ribadendo che "abrogheremo l'Imu per gli anni a venire e restituiremo quella pagata nel 2012".

12:30 Casini: "Nuova tangentopoli? Non so se sia mai finita"

Una nuova Tangentopoli? "Non so se se ne sia mai andata": così il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, ha risposto alle domande dei giornalisti. "Ma certo è che - ha aggiunto - bisogna fare pulizia, senza guardare in faccia a nessuno e tenendo presente che c'è da salvaguardare anche una realtà economica e industriale molto importante per il nostro Paese".

12:28 Vendola: "Mi fido di Bersani, ma non sono un cane da salotto"

"L'alleanza non è un guinzaglio e io non sono un cagnolino da salotto dentro il centrosinistra": lo dice Nichi Vendola, sottolineando al contempo però di fidarsi di Bersani. "Bersani è uno degli esempi migliori del riformismo italiano e poi ribadisco che non è una persona cinica. E' una persona vera, perbene e per questo io mi fido anche personalmente".

12:08 Fini: corruzione e malaffare

''Difficile dire se ci troviamo di fronte ad una nuova tangentopoli come dice qualcuno; quello che è certo che c'è un livello di corruzione e di malaffare enorme e al di là della definizione occorre agire con la massima forza''. Lo ha detto il presidente della Camera, Gianfranco Fini, a Bari per incontri elettorali.

11:48 Di Pietro: 21 anni dopo Tangentopoli stessa politica

Sono passati ventun anni dall'arresto di Mario Chiesa "che fece scoprire Tangentopoli, e oggi la politica è rimasta la stessa della prima Repubblica", dice Antonio Di Pietro. "Vedo girare in manette persone che avevo già fatto arrestare io - aggiunge -. Il cambiamento non c'è stato perché le facce della politica sono rimaste le stesse. Per voltare pagina servirebbero parlamentari che non avessero il conflitto d'interesse con Tangentopoli ma lavorassero per punire le illegalità e il malaffare".

