foto Ansa

00:27

- La considerazione della Casa Bianca "non mi imbarazza per niente, mi incoraggia e mi fa piacere". Lo ha detto Mario Monti, riferendosi ai complimenti della portavoce Caitlin Hayden sui "progressi" fatti dall'Italia grazie al premier uscente. Per Washington è importante che l'Italia non sia più nella "lista dei potenziali infiammatori dell'Eurozona", ha sottolineato Monti.