foto LaPresse

18:48

- "Il governo si è costituito parte civile per il danno d'immagine che i No Tav gli avrebbero arrecato... Ma quale immagine, come se questo governo avesse ancora un'immagine". Beppe Grillo, oggi a Susa per il suo Tsunami tour, ha parlato così ai suoi supporter, aggiungendo: "Siamo sprofondati in una voragine pazzesca!".