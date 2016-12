foto Ufficio Stampa Mediaset

17:46

- "Non un euro di denaro pubblico è stato sperperato". Lo ha ribadito a Tgcom24 Roberto Formigoni, che alle accuse della magistratura di favori alla Maugeri e al San Raffaele risponde: "Confermo che non c'è stato alcun trattamento di favore". "La Lombardia è l'unica regione con i conti sanitari in ordine e che offre il servizio migliore, perché da noi non c'è la corruzione", ha poi spiegato.