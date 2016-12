foto Ansa

- Per il premier Mario Monti "non sarà necessaria una manovra correttiva". Lo ha detto commentando i dati sul Pil 2012. "Sono numeri negativi ma in linea grosso modo con le aspettative. Gli obiettivi di bilancio pubblico sono concordati con l'Ue - ha spiegato Monti - . Se la congiuntura va un po' peggio del previsto, o un po' meglio, il saldo strutturale non deve essere cambiato".