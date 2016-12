Italia al voto, lo speciale elezioni di Tgcom24

17:16 - Domenica 24 e lunedì 25 febbraio l'Italia va alle urne per eleggere il Parlamento della 17a legislatura. Ma quanti sono gli italiani che voteranno? E gli orari di apertura dei seggi? I partiti si presentano con programmi più o meno dettagliati e promesse in quantità. Nel prossimo Parlamento entreranno più donne e giovani, ma anche volti noti da tempo alla politica. Ma le elezioni sono anche lo spunto dell'ironia in Rete che si sta scatenando sui social network. Tgcom24 propone ai suoi lettori approfondimenti, grafiche e articoli per arrivare ai seggi preparati e consapevoli. Ma anche le vignette più divertenti sui candidati, le fotogallery con le probabili First Ladies che entreranno a Palazzo Chigi con il prossimo Presidente del Consiglio.



Ecco come Mediaset seguirà le Elezioni.



Scorri il tabellone qui sotto e clicca sulle immagini per accedere ai vari contributi.